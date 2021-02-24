РИАМО - 24 фев. Специальные заправочные станции для электромобилей установили на многоуровневой подземной парковке торгового-развлекательного комплекса «Щелковский» на востоке Москвы, они прошли тесты и введены в эксплуатацию, говорится в сообщении пресс-службы ТРЦ.

«Зарядные станции размещены на минус втором этаже парковки ТРЦ «Щелковский». Зона для зарядки выделена специальными световыми коробами, а также слоганом - «Время зарядиться!» При необходимости автовладельцу предоставят и кабель для зарядки», - говорится в сообщении.

Услуги зарядных станций предоставляются бесплатно. В «Щелковском» их занесли в проект парковки еще до открытия торгового центра. Первые посетители уже воспользовались новыми станциями. Это зарядные устройства ведущей французской марки Schneider Electric.

Электрозаправочные станции – это вклад в будущее. В ближайшее время их количество в Москве должно возрасти. В 2021 году на территории столицы установят около 150 новых зарядных пунктов для электромобилей.

Подземная парковка в ТРЦ «Щелковский» имеет три этажа, там сделано около тысячи машино-мест, детейлинг-центр и есть собственная автомойка. Это одна из крупнейших подземных парковок Москвы. Первые три часа парковки бесплатные.