РИАМО - 24 фев. Свыше 700 миллионов рублей инвестирует АО «Научно-производственное предприятие «Термостойкий текстиль» городского округа Сергиев Посад в расширение имеющегося производства, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

«Расширение производства – это еще и дополнительные рабочие места – их будет создано более 90. Это обеспечит рост налоговых поступлений в бюджетную систему Московской области», - отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Основной вид деятельности предприятия представляет собой разработку и производство арамидных волокон, нитей, жгутов, баллистических и технических тканей, которые широко используются в разных отраслях промышленности и оборонного комплекса Российской Федерации.

Потребителями продукции компании, а именно нитей и жгутов «Русар-С:registered:», разрабатывающихся на собственной установке, являются производители авиационной и иной спецтехники, в том числе разделительное оборудование для Госкорпорации «Росатом».

Согласно плану, в промышленное производство внедрят и разработанные предприятием арамидные нити нового поколения «Русар-НТ:registered:» для применения в сверхлегких особопрочных конструкционных органопластиках и нити «Русар-SX:registered:», которые будут применять в баллистических тканях нового поколения.