РИАМО – 24 фев. Полицейские задержали мужчину, угрожавшего взорвать гранату на станции «Славянский бульвар» Арбатско-Покровской ветки метро, сообщает ТАСС.

Мужчина быт нетрезв, а также вел себя неадекватно.

«Вагон метро, в котором он ехал, был отогнан в тупик на станцию «Киевская», где его проверяют», - говорится в сообщении.

Ранее станцию «Славянский бульвар» закрыли из-за пассажира, который лег на платформе станции и стал громко кричать, что у него с собой граната.

У мужчины не нашли опасных предметов.

Полицейские оцепили территорию, вход и выход для пассажиров на станцию был закрыт. С мужчиной вели переговоры.

Сейчас поезда столичной подземки снова начали останавливаться на станции входы и выходы открыты.