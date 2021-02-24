РИАМО - 24 фев. В Московской области и столице 24 и 25 февраля будет действовать «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы и гололеда, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

В столице предупреждение из-за гололеда и гололедицы объявлено с 06:00 до 10:00 25 февраля, в Подмосковье - с 04:00 до 11:00 25 февраля. Также в Московской области с 22:00 24 февраля до 09:00 25 февраля будет действовать «желтый» уровень опасности из-за сильного снега.

Такой же уровень погодной опасности объявили на почти всей территории Центрального федерального округа. Следующий, «оранжевый», уровень погодной опасности будет действовать в Ярославской и Костромской областях. Он означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

В Московском регионе в ночь на 25 февраля будет облачно, местами сильный снег, на западе Подмосковья утром ожидается мокрый снег. Также в регионе местами гололед, налипание мокрого снега, сильная гололедица. Ветер юго-западный, западный будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду. Температура будет в пределах минус 12 – минус 10 градусов.

Днем 25 февраля сохранится облачная погода и ветер, потеплеет до плюс 1-3 градусов. Прогнозируется мокрый снег с дождем, утром местами гололед, налипание мокрого снега.