РИАМО – 24 фев. Денежное пособие для оплаты спортивных секций могут ввести в России, такую инициативу выдвинули в Госдуме РФ, сообщает Nation News.

Автором идеи стал депутат Госдумы РФ Иван Сухарев. Председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов ГД РФ Ярослав Нилов назвал идею отличной. Однако для ее принятия нужно найти источник финансирования.

«Я за любые меры дополнительной поддержки. <...> Они позволяют в целом людям быть более здоровыми, меньше болеть и дольше жить. Соответственно это сразу решение и демографического вопроса, содействие здоровому образу жизни. Уменьшится нагрузка на систему здравоохранения, траты на лекарства, медицинские услуги», — сказал Нилов.

Для реализации этой идеи требуются поправки в законодательство. Нилов отметил, что подобные инициативы можно только поддерживать, так как они имеют социальную направленность.

«Любые социальные вопросы чаще всего требуют дополнительного финансирования и правительство в лице Минфина занимает принципиальную позицию, ссылаясь на необходимость найти дополнительные средства», — добавил Нилов.​​