РИАМО - 24 фев. Участок площадью 10 соток со зданием под производство продается селе Горы в городском округе Озеры, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике региона.

«Площадь нежилого здания (пищеблока), выставленного на аукцион, составляет 224,6 квадратного метра. Нежилое здание представляет из себя одноэтажное кирпичное здание 1988 года постройки», - говорится в сообщении.

Других строений на участке нет. По соседству находятся промышленные организации. Транспортная доступность – удовлетворительная. Село Горы находится примерно в пяти километрах к северо-востоку от центра города Озеры на левом берегу реки Оки.

Торги пройдут в электронном виде на площадке «РТС-тендер» под номером процедуры 41682. Стартовая цена лота составляет 2,331 миллиона рублей. Заявки на участие принимаются до 20 апреля 2021 года.