РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 фев. Мужчину перевели в одну из московских больниц после огнестрельного ранения в голову в Котельниках, сообщил «РИАМО в Люберцах» источник в медицинских кругах.

В городском округе Котельники мужчина получил огнестрельное ранение в голову. Инцидент произошел 15 февраля. Его прооперировали в Люберецкой областной больнице.

«Мужчину перевели в одну из московских больниц по профилю челюстно-лицевой хирургии», - сказал собеседник агентства.