РИАМО - 24 фев. Редкий белололобый гусь уже несколько лет зимует на Нижнем Царицынском пруду в Бирюлевском дендропарке на юге столицы, говорится в сообщении пресс-службы департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

«Гусь белолобый появился на прудах с 2011 года. Место ему, видимо, приглянулось, да и еды там всегда было много. И посетители, и администрация парка регулярно подкармливают его зерном. С тех пор он так и держится этих водоемов. Его можно увидеть и на Верхнем Царицынском пруду», - говорится в сообщении.

Он давно подружился с кряквами. Летом белолобого можно увидеть среди других гусей, которых выпускают вместе с лебедями в Царицынские пруды. Среди них он выглядит самым большим и мощным.

Как и остальные утиные, белолобый гусь прекрасно переносит низкие температуры за счет жировой прослойки и водонепроницаемого пуха. Главное для комфортного обитания редкого гуся – наличие корма.