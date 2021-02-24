РИАМО - 24 фев. Нежилые помещения сдаются в аренду в подмосковном городе Дубна для организации гостиничного комплекса, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

Помещения находятся по адресу: улица Энтузиастов, дом 19, корпус 1. Площадь одного помещения составляет от 11,2 до 16,8 квадратного метра. Договор аренды будет заключен на три года.

«Город расположен на реке Волге, в котором помимо ядерной физики отлично развита культура. В 2018 году открылся первый камерный драматический репертуарный театр-лаборатория, а также огромное количество разнообразных музеев. С 1938 по 1965 год в Дубне проходили съемки фильмов и сериалов», - говорится в сообщении.

Стартовая стоимость годовой арендной платы начинается от 15 811 рублей.

Торги пройдут на электронной площадке «РТС-тендер». Заявки на участие принимаются до 17 мая.