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|Температура
|-12˚C … -10˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|758 мм рт. ст.
|Ветер
|ЮЗ 6 м/с
|Температура
|+2˚C … +4˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|748 мм рт. ст.
|Ветер
|З 6 м/с
|Температура
|+3˚C … +5˚C
|Осадки / облачность
|Давление
|740 мм рт. ст.
|Ветер
|З 9 м/с
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