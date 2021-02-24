РИАМО - 24 фев. Поезда столичной подземки снова начали останавливаться на станции «Славянский бульвар» Арбатско-Покровской ветки после временного закрытия станции, сообщается в Telegram-аккаунте московской подземки.

По требованию полиции ранее поезда проезжали станцию без остановки, также были закрыты входы и выходы для пассажиров.

«Станция «Славянский бульвар» Арбатско-Покровской линии (3) открыта для входа и выхода пассажиров. Поезда останавливаются на станции в штатном режим», - говорится в сообщении.

По данным СМИ, на станции мужчина угрожал взорвать гранату.

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