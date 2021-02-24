РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 фев. В городском округе Люберцы начнет работать волонтерский штаб по информированию горожан о проектах по благоустройству общественных территорий, его сформируют к 22 марта, говорится в сообщении министерства благоустройства Московской области.

«С 26 апреля по 30 мая путем голосования жители Подмосковья смогут выбрать общественные территории, которые нуждаются в благоустройстве в первую очередь, на единой онлайн-платформе, разработанной Минстроем России и АНО «Диалог Регионы», - говорится в сообщении.

Чем больше людей примут участие в выборе объектов благоустройства в своих городах, тем комфортней и уютней они будут становиться. В регионе уже стартовала регистрация волонтеров по поддержке голосования за объекты благоустройства. Волонтерские штабы будут сформированы к 22 марта в каждом округе.

Заявку на регистрацию волонтеров можно оставить по ссылке.

В министерстве отметили, что после регистрации через «Госуслуги» или соцсети пользователь сможет выбрать те объекты, которые, по его мнению, больше всего нуждаются в обновлении. Будет и мобильная версия. Через добровольцев можно будет также зарегистрироваться на платформе и проголосовать - всего лишь по номеру телефона.

Ранее голосование за выбор общественных территорий, которые должны быть благоустроены в первую очередь, проходило на площадке «Добродел».