РИАМО – 24 фев. Станцию столичного метрополитена «Славянский бульвар» закрыли из-за пассажира, который угрожает взорвать гранату, сообщает «Интерфакс».

«По предварительным данным полиции, один из пассажиров метро лег на платформе станции и стал громко кричать, что у него с собой граната», - говорится в сообщении.

Полицейские оцепили территорию, вход и выход для пассажиров на станцию закрыт. С мужчиной ведут переговоры.

Ранее по требованию полиции поезда стали проезжать станцию без остановки.

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