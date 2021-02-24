РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 фев. Звонки о минировании школ в Люберцах поступают с территории Украины, совместно с управлением региональной безопасности проводится работа по поиску злоумышленников, сообщил замглавы администрации муниципалитета Михаил Криворучко.

В среду глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий провел встречу с жителями в онлайн-формате. Житель Люберец спросил об эвакуациях в школах.

«В настоящее время совместно с главным управлением региональной безопасности, ФСБ, с уголовном розыском с МВД России «Люберецкое» предпринимаются меры, направленные на розыск данных лиц», - сказал Криворучко.

Он добавил, что в связи с тем, что данный контент зарегистрирован на территории Украины, найти их не так просто, но совместно с управлением региональной безопасности переходят на новый контент в целях защиты, чтобы образовательные учреждения округа не подвергались минированию.