РИАМО - 24 фев. На внешней стороне МКАД на востоке Москвы из-за упавшего с эстакады человека образовался затор, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«Движение транспорта по внешней стороне МКАД в районе Щелковского шоссе затруднено на 2,9 километра», - говорится в сообщении

Детали данного происшествия уточняются. Сейчас на дорогах в столице образовались 7-балльные пробки. В районе происшествия также затруднено движение на внутренней стороне МКАД длиной более 2 километров.