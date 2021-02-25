РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 фев. Предпринимателям подмосковного Подольска на вебинаре в четверг расскажут о мерах господдержки и о том, как их можно получить, сообщается на сайте администрации округа.

Администрация городского округа Подольск совместно с центром оказания услуг (ЦОУ) «Мой бизнес» в четверг в 16:00 проведет вебинар на тему «Финансовая поддержка», участие в мероприятии бесплатное, оно пройдет на платформе Zoom.

«Вебинар нацелен на информирование о существующих и новых мерах финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 2021 году. В качестве спикеров выступят специалисты ЦОУ «Мой бизнес» с многолетним стажем работы, представители управления по инвестиционной деятельности, развитию производства и предпринимательства администрации муниципалитета», - говорится в сообщении.

На мероприятие приглашаются индивидуальные предприниматели, руководители предприятий малого и среднего бизнеса, самозанятые.

«Участники вебинара смогут примерить каждую меру поддержки на свой бизнес, узнать об актуальной финансовой поддержке на территории округа, подробно рассмотреть ошибки, которые допускаются при подаче документов, узнают, что нужно делать, чтобы не получить отказ, и о том, какая помощь предусмотрена для каждого отдельного бизнеса, а в целом - сэкономят время и узнают о всех мерах поддержки за 2 часа», - поясняется в материале.

Зарегистрироваться на вебинар можно на сайте. Узнать подробности можно по телефону: 8(496)769-97-67.​