РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 фев. Жителей микрорайона Климовск Подольска научат выращивать урожай на огороде в клубе любителей растениеводства «Флора», организационное собрание состоится в четверг, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Жителей Подольска, кому нравится проводить время на даче, заниматься своим участком, выращивать овощи и фрукты, отдыхать на природе, приглашают в клуб любителей растениеводства «Флора». Организационное собрание состоится в четверг в ДК имени 1 Мая в 14:00», - говорится в сообщении.

Членов клуба научат выращивать богатый и здоровый урожай, бывалые огородники расскажут о растениеводстве и огородничестве. В программе: лекции, консультации, обмен опытом, мастер-классы.