РИАМО - 24 фев. Фонд защиты дольщиков поможет достроить 325 проблемных домов в Подмосковье, благодаря соглашению подписанному между министерством долевого строительства и министерством жилищной политики Московской области, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

Дополнительное соглашение предусматривает увеличение числа дольщиков, чьи права будут восстановлены с применением механизмов Фонда. Количество домов, которые вошли в список в новом соглашении, возросло в 4 раза – с 85 до 325 объектов. Число граждан увеличилось с 5 тысяч до 10 514 человек.

«Губернатором региона поставлена задача в 2021 году решить проблему около 20 тысяч пострадавших дольщиков. В целом мы должны закончить достройку всех домов до конца 2023 года. В этом нам помогут механизмы Фонда», - отметил председатель комитета Мособлдумы по вопросам строительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Игорь Коханый.

В соглашение включены дома, в том числе в таких жилых комплексах, как «Малая Истра», «Родники», «Шепчинки», «Брюсов Парк», «Междуречье» и других.

В 2021 году планируется предоставить Фонду субсидию в размере 1,9 миллиарда рублей, в 2022 году – 7,8 миллиарда рублей, в 2023 году – 1 миллиард рублей.

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