РИАМО - 24 фев. Заключение о соответствии (ЗОС) проектной документации выдали жилому дому на Школьной улице в Шатуре, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Подмосковья.

«Застройщиком выступает ООО «Компания ТехноСтройОлимп», - сказал начальник Главгосстройнадзора Артур Гарибян.

«Строительство объекта велось в графике, проведено семь проверочных мероприятий, в ходе итоговой проверки инспекторы не выявили нарушений. В свази с этим в Главгосстройнадзоре было принято решение о выдаче объекту ЗОС», - добавил Гарибян.

Следить за процессом строительства других объектов в регионе можно с помощью мобильного приложения «Подмосковные стройки».