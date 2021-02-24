РИАМО - 24 фев. Проведен электронный аукцион по аренде нежилого помещения под торговую деятельность в здании объекта культурного наследия «Комплекс торговых зданий: торговый дом, конца XIX века» в Коломне, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Объект, выставленный на аукцион, был построен в 1916 году и является культурным наследием городского округа Коломна. Здание расположено по улице Октябрьской революции, которая является самой длинной улицей в Коломне и находится в центре города, что очень подходит для развития торговой деятельности», - говорится в сообщении.

В комитете подчеркнули, что торговая сфера сейчас является одним из самых динамично развивающихся секторов бизнеса в Подмосковье. Коломна как древний город, в котором находится около 500 объектов культурного наследия, притягивает множество туристов.

Договор аренды заключили на пять лет. Ежегодный платеж за помещение составит 1,3 миллиона рублей.