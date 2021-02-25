РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 фев. Жители городского округа Люберцы в четверг смогут получить бесплатную юридическую консультацию в общественной приемной партии «Единая Россия», говорится в сообщении пресс-службы Люберецкого местного отделения партии.

«В четверг в 15:00 жителей Люберец приглашают в общественную приемную партии «Единая Россия» городского округа на бесплатную юридическую консультацию. Она пройдет с участием депутата Московской областной думы, руководителя региональной общественной приемной партии «Единая Россия» Владимира Жука», - говорится в сообщении.

Консультация проводится в рамках проекта региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрий Медведева «Доступная юридическая помощь».

Общественная приемная партии «Единая Россия» горокруга Люберцы находится по адресу: улица Кирова, дом №22, номер телефона для записи: 8 (495) 503-55-36.