РИАМО - 24 фев.​ Похожий на гранату предмет найден в поезде на станции «Киевская» московского метро, сообщает ТАСС.

«Предмет, похожий на гранату, найден на станции «Киевская» Арбатско-Покровской линии столичной подземки», - говорится в сообщении.​

Поезд отогнали в тупик. Там его обследуют специалисты.

Ранее для входа и выхода пассажиров временно была закрыта станция метро «Славянский бульвар» Арбатско-Покровской линии. Пассажирам посоветовали использовать МЦД и наземный транспорт.

Поезда временно проезжают станцию метро «Славянский бульвар» без остановки>>