РИАМО - 24 фев. На территории одного из СНТ в Щелкове задержали 37-летнего ранее судимого москвича, подозреваемого в сбыте амфетамина, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«При личном досмотре задержанного обнаружены и изъяты четыре полимерных пакета с порошкообразным веществом светлого цвета», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она добавила, что масса изъятых веществ составила 2 килограмма. Результаты химического исследования показали, что изъятое является амфетамином.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Его заключили под стражу.