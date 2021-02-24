РИАМО - 24 фев. В прошлом году среди нелегальных перевозчиков выявили более 8,9 тысячи нарушений, это в 2,4 раза больше, чем в 2019, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

3,8 тысячи таких машины отправились на спецстоянку. 84% от этих нелегалов — такси, 16% — микроавтобусы и автобусы.

«Нелегальные перевозчики ездят по городу неисправными, угрожают безопасности не только пассажиров, но и других участников дорожного движения», - говорится в сообщении.

Водители такого транспорта могут не только не проходить медосмотр, но и вовсе не иметь водительских прав. Такой транспорт чаще других становится причиной аварий.

Количество аварий, произошедших на федеральных трассах в Московском регионе, снизилось на 9,3%. При этом мероприятия по снижению аварийности выполнили в 2020 году на 100%.