РИАМО - 24 фев. Московские врачи спасли жизнь 82-летней пациентке с острым инфарктом миокарда, ее кожа поменяла цвет, сознание было нарушено, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения столицы.

«Утром у 82-летней женщины нарушилась речь. К счастью, жестами она смогла объяснить гостившей у себя дочери, что ей срочно нужна медицинская помощь. Уже через 10 минут реанимационная бригада скорой оказывала помощь пожилой женщине», - говорится в сообщении.

Пациенту быстро доставили в больницу, несмотря на снегопад и затрудненное движение в час пик. Уже через 45 минут началась операция. После курса лечения пациентку выписали из стационара.

В московскую инсультно-инфарктную сеть входят ведущие городские стационары, в которых располагаются оснащенные всем необходимым диагностическим и хирургическим оборудованием региональные сосудистые центры.