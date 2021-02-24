РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 фев. Жительница Люберец пожаловалась на плохую уборку у автобусных остановок в поселке Малаховка, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В среду глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий провел встречу с жителями в онлайн-формате. Жительница пожаловалась на плохую очистку дорог у автобусных остановок, особенно у остановки «Малаховка».

«Усилим контроль за подрядчиком, за эти два дня планируем навести порядок», - сказал заместитель главы администрации Люберец Николай Покацкий.

Глава отметил, что эту тему необходимо взять на контроль.