РИАМО (БАЛАШИХА) - 24 фев. Полицейские подмосковной Балашихи задержали уроженца Якутска, подозреваемого в краже автомобиля с автостоянки, сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по обслуживанию микрорайона Салтыковка МУ МВД России «Балашихинское» поступило заявление от местного жителя о том, что со стоянки на Вишняковском шоссе неизвестный угнал его автомобиль иностранного производства. Сумма ущерба составила более 300 тысяч рублей.

«При проведении оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления задержан 47-летний уроженец Якутска. Похищенное транспортное средство изъято сотрудниками полиции. По данному факту дознавателем отдела дознания МУ МВД возбуждено уголовное дело по статье 166 «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», – говорится в сообщении.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.