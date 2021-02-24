РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 фев. Жители Люберец пожаловались на заполненную парковку около поликлиники на улице Назаровская, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В среду глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий провел встречу с жителями в онлайн-формате. Житель Люберец пожаловался на то, что невозможно припарковаться на парковке у поликлиники на улице Назаровской.

«Если водители паркуются с нарушениями ПДД, то это в ГИБДД. Со своей стороны мы направим требование», - сказал заместитель главы администрации Люберец Николай Покацкий.

Как отметила первый заместитель главы администрации Люберец Ирина Назарьева, необходимо установить знаки.

«Надо установить дорожные знаки, которые разрешали бы парковку на несколько часов. Это надо фиксировать как-то, установить камеры», - подчеркнула Назарьева.