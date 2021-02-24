РИАМО - 24 фев. Для входа и выхода пассажиров временно закрыта станция метро «Славянский бульвар» Арбатско-Покровской линии, сообщается в Telegram-аккаунте столичной подземки.

Ранее по требованию полиции поезда стали проезжать станцию без остановки.

«Пожалуйста, пользуйтесь МЦД и наземным транспортом», - говорится в сообщении.

По данным СМИ, предмет, похожий на гранату, нашли в одном из поездов в метро.

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