РИАМО - 24 фев. Двое 16-летних молодых людей напали на приезжих и нарушили порядок в поезде между станциями «Речной вокзал» и «Водный стадион», на них завели уголовное дело о хулиганстве, говорится в сообщении пресс-службы УВД на Московском метрополитене.

«Один из злоумышленников, используя предмет, схожий с металлической битой, нанес пострадавшим удары в область головы, а его соучастник начал избивать граждан руками и ногами. <...> Когда поезд уже подъезжал к платформе станции, злоумышленник распылил в сторону потерпевших содержимое аэрозольного баллончика», - говорится в сообщении.

Пострадавших 30-летнего и 31-летнего жителей ближнего зарубежья доставили в больницу на скорой помощи. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Подозреваемых задержали по местам фактического проживания. Ими оказались 16-летние москвичи. Против молодых людей возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство». Также у них провели обыски и изъяли предметы и документы, являющиеся доказательствами для уголовного дела. На время следствия подозреваемых отправили под домашний арест. Сейчас следователи устанавливают соучастников.