РИАМО - 24 фев. Поезда метрополитена временно проезжают станцию «Славянский бульвар» Арбатско-Покровской линии без остановки, сообщается в Telegram-аккаунте московской подземки.

«По требованию полиции поезда временно проезжают станцию «Славянский бульвар» Арбатско-Покровской линии (3) без остановки», - говорится в сообщении.

По данным СМИ, предмет, похожий на гранату, нашли в одном из поездов в метро.

Станция метро «Славянский бульвар» временно закрыта для входа и выхода>>