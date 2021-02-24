РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 фев. Многодетная мама попросила администрацию Люберец информационно поддержать открытый сбор средств для операции ее дочери, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В среду глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий провел встречу с жителями в онлайн-формате. Многодетная мама обратилась с просьбой к администрации. Ее дочери нужна дорогостоящая операция, средств не хватает, мама открыла специальный счет. Женщина попросила информационно поддержать.

«Постараемся вам оказать информационную поддержку, оставьте свои данные», - сказала первый заместитель главы администрации Люберец Ирина Назарьева.