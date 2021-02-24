РИАМО - 24 фев. Утверждена BIM-модель дома по программе реновации на Судостроительной улице в Москве, объект появится в районе Нагатинский Затон, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Планируется построить четырехсекционный дом на 110 квартир. Также у него будет одноуровневая подземная автостоянка.

«Примечательно, что проектные решения для данного объекта разработаны с использованием технологий информационного моделирования. BIM-моделирование используется не только при проектировании, но и при строительстве, оснащении объекта, обеспечении эксплуатации и ремонте здания», — сказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Он отметил, что модель предусматривает сбор и комплексную обработку всей технологической, архитектурно-конструкторской, экономической информации об объекте. Проект является одним из пилотных в рамках программы реновации.

Программу реновации жилищного фонда утвердил мэр Москвы Сергей Собянин в августе 2017 года. Она касается около 1 миллиона москвичей.