РИАМО (БАЛАШИХА) - 24 фев. Пробка протяженностью почти 3 километра образовалась на Носовихинском шоссе в подмосковной Балашихе в среду вечером, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

По данным сервиса, на 19:00 движение затруднено от Никольско-Архангельского проезда до поворота на улицу Школьную, а также в сторону Москвы от пересечения с улицей Институтской в Балашихе до поворота на шоссе Ильича.

Затор образовался и на Леоновском шоссе от санатория «Ревиталь Парк» до улицы Центральной в микрорайоне Кучино.

Постоять придется на улице Советской в Балашихе от пересечения с улицей Парковой до поворота на улицу Крупешина.

Движение в городском округе также затруднено на улицах Чаплыгина, Проспекте Жуковского, на Советской, Пролетарской, Октябрьской, Рождественской, Новой и улице Маяковского в микрорайоне Железнодорожный.