РИАМО (БАЛАШИХА) - 24 фев. Пробка протяженностью почти 3 километра образовалась на Носовихинском шоссе в подмосковной Балашихе в среду вечером, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».
По данным сервиса, на 19:00 движение затруднено от Никольско-Архангельского проезда до поворота на улицу Школьную, а также в сторону Москвы от пересечения с улицей Институтской в Балашихе до поворота на шоссе Ильича.
Затор образовался и на Леоновском шоссе от санатория «Ревиталь Парк» до улицы Центральной в микрорайоне Кучино.
Постоять придется на улице Советской в Балашихе от пересечения с улицей Парковой до поворота на улицу Крупешина.
Движение в городском округе также затруднено на улицах Чаплыгина, Проспекте Жуковского, на Советской, Пролетарской, Октябрьской, Рождественской, Новой и улице Маяковского в микрорайоне Железнодорожный.
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