РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 24 фев. В Дзержинском с начала года выполнили уже восемь заявок жителей по эксплуатации лифтов, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции Московской области.

«Восемь заявок жителей городского округа Дзержинский по вопросам эксплуатации лифтов и подъемников исполнили управляющие организации с начала 2021 года. Работу с обращениями по данным вопросам контролирует Госжилинспекция Московской области в Центре управления регионом (ЦУР)», - сказала руководитель надзорного ведомства Ольга Федина.

Обращения жителей в Единую диспетчерскую службу Московской области принимаются по четырем подкатегориям: «Ненадлежащая уборка лифтов (нарушение периодичности уборки, наличие мусора и грязи)»; «Отключен лифт»; «Неисправность подъемной платформы для инвалидов»; «Неисправности лифтового оборудования (вибрация кабины, повреждения в блоке управления, освещение лифта, не работает двухсторонняя связь, переподъем или переспуск кабины относительно этажа)». Все заявки из Дзержинского с начала года исполнены в последней категории.

Федина уточнила, что неисправности лифтового оборудования – один из самых частых вопросов, по которым обращаются жители. По результатам 2020 года данная категория заняла пятое место в тематическом проблемном топе. Она находится на особом контроле надзорного ведомства. Все заявки ежедневно детально анализируются совместно с представителями органов местного самоуправления.

«Лифты – это сложные технические устройства. Любая неисправность может угрожать здоровью и жизни людей. Поэтому бездействие управляющих организаций в их устранении абсолютно неприемлемо. Если в вашем доме проблемы с лифтом, немедленно обращайтесь в диспетчерскую службу своей УК или Единую диспетчерскую службу Московской области: eds.mosreg.ru», – отметила Федина.

Управляющая организация должна взять заявку в работу в течение 24 часов. Согласно классификатору, на устранение проблемы дается от 24 до 120 часов в зависимости от сложности проблемы.