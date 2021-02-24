РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 фев. В среду жительница Люберец пожаловалась на плохую уборку снега у торговых объектов на одной из улиц города, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий провел встречу с жителями в онлайн-формате в среду. Одна из жительниц пожаловалась на плохую уборку снега у торговых объектов. Женщина указала магазин «Магнит» на улице Шоссейная.

«Замечание справедливое. На те адреса, которые вы указали, завтра выедем, посмотрим и примем меры», - сказал заместитель главы администрации муниципалитета Александр Семенов.