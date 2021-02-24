РИАМО - 24 фев. В столице на Ангарской улице в 2021 году построят BMX-велодром, там можно будет проводить районные соревнования, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Строительство новых спортивных объектов в Москве — одно из ключевых направлений нашей работы по развитию социальной инфраструктуры города. При этом мы уделяем внимание не только традиционным видам спорта, но и экстремальным, которые сегодня тоже очень популярны среди москвичей», - сказал заместитель мэра Москвы вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что новый велодром появится в Дмитровском районе города. Площадку создают для государственного бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва «Нагорная».

Площадь участка составит 0,62 гектара. Объект будет включать административный корпус, пост круглосуточной охраны, помещение для хранения спортинвентаря.

«Общая длина трассы велодрома составит 215 метров. Велодром этого класса предназначен для тренировочных занятий и проведения соревнований на районном уровне для возрастных групп от пяти до 17 лет», — сказал руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.