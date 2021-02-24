РИАМО - 24 фев. В столице в вечерний час пик загруженность дорог достигла девяти баллов из десяти возможных, сильнее всего заполнены транспортом центральные улица города, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Крупные заторы образовались на Москворецкой, Раушской, Кремлевской набережных, Моховой, Тверской, Николоямской, Школьной улицах.

Также серьезные проблемы с движением возникли на юго-востоке, юге и северо-западе мегаполиса и на кольцевых магистралях - МКАД, ТТК, Садовое кольцо.

К 20:00 загруженность городских дорог снизится до 7 баллов, к 21:00 - до 4 баллов.