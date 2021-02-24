РИАМО (МЫТИЩИ) - 24 фев. В цифровом офисе МФЦ в городском округе Мытищи проходят бесплатные семинары по онлайн-оформлению госуслуг, сообщается в Instagram-аккаунте МФЦ Мытищи.

Бесплатные обучающие семинары по оформлению услуг в электронном виде на порталах РПГУ и ЕПГУ проводят в Мытищах.

«Семинары проходят по вторникам и четвергам по графику с 14:00 до 15:00, с 15:00 до 16:00, с 17:00 до 18:00 в ЦМФЦ по адресу: город Мытищи улица Мира, дом 7, корпус 1 (в здании «Стройтекс» 1 этаж). Наши семинары проходят в форме вопрос-ответ. На основании ваших вопросов консультант рассказывает о том, как правильно оформить ту или иную услугу на порталах ЕПГУ и РПГУ», - говорится в сообщении.

Количество мест ограничено. Предварительно необходимо записаться по электронной почте rpgu@mfcmmr.ru.