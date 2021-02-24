РИАМО - 24 фев. Бездомные собаки насмерть загрызли трех пятнистых оленя в национальном парке Лосиный остров, гибель животных зафиксирована службой охраны национального парка и подтверждена ветеринарами, сообщается на официальном сайте парка.

Дальневосточные пятнистые олени были завезены в Лосиный остров в 1970-х годах. Животные обитают в заповедной и особо охраняемой зонах нацпарка неподалеку от Лосиной биостанции. С тех пор численность оленей выросла в 10 раз.

«Основную опасность для нее представляют дикие собаки. Факты нападения фиксируются ежегодно, особенно в холодные зимы. Сильные морозы стали причиной повышенной агрессивности животных», - говорится в сообщении.

В парке неоднократно поднимали эту проблему. Полномочия по регулированию численности бездомных животных возложены законодательством на органы местного самоуправления.

Сейчас обсуждается вопрос о заключении договора на отлов бездомных собак с территории парка. Служба инспекторов Лосиного острова усилила охрану в местах обитания оленей, организовано круглосуточное дежурство на Лосиной биостанции.

Лосиный остров - первый национальный парк России. Его уникальность заключается в том, что это единственный парк в черте крупного мегаполиса в мире, где можно увидеть диких животных и редкие растения. К примеру, в 10 километрах от Кремля можно увидеть бобров, лосей или хищных птиц.