РИАМО - 24 фев. В Москве в среду вечером загруженность дорог достигла восьми баллов из десяти возможных, сильнее всего заполнены транспортом центральные улица города, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Крупные заторы образовались на Садовом кольце, Житной, Люблинской и Красноказарменной улицах, Зубовском и Смоленском бульварах, Москворецкой набережной, проспекте Мира и других .

Помимо этого, серьезные проблемы с движением на востоке, северо-востоке и западе города.

К 20:00 загруженность городских дорог снизится до 7 баллов, к 21:00 - до 4 баллов.