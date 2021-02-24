РИАМО - 24 фев. До конца апреля из 20 аварийных помещений в Павловском Посаде переселятся 53 человека, уже построен дом для переселения на улице Спортивной, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Подмосковья.

Пакет документов для получения разрешения на ввод в эксплуатацию новостройки собран.

«В рамках реализации нацпроекта в трехэтажный дом будут переселены 53 человека из 20 аварийных помещений общей площадью более одной тысячи квадратных метров. В новостройку переедут жители аварийных домов, расположенных на улице М. Горького, дома 3 и 7», – говорится в сообщении.

Расселение аварийного жилищного фонда, который признали таковым до начала января 2017 года, проводится в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

Средства на выполнение и реализацию мероприятий выделяются по национальному проекту «Жилье и городская среда».

Нацпроект «Жилье и городская среда» реализуется до 31 декабря 2024 года. Бюджет проекта превышает 1 триллион рублей. Он помогает гражданам улучшить свои жилищные условия, а городам – стать красивыми и комфортными.