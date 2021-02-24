РИАМО - 24 фев. В московские суды с 23 января поступило 5716 дел об административных правонарушениях, возбужденных из-за публичных несанкционированных мероприятий, говорится в сообщении пресс-службы Московского городского суда.

«Из 59 дел по статье 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции - ред.) уже рассмотрены 43 дела: 33 гражданам назначен административный арест, 10 – административный штраф», - говорится в сообщении.

Из 5657 дел по статье 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) рассмотрели 3708 дел. 1218 гражданам назначен административный арест, 2490 – административный штраф.

Всего арестован 1251 человек, оштрафованы 2,5 тысячи человек. 245 материалов возвращено для устранения недостатков. Остальные материалы находятся в производстве судов.

На территории столицы 23, 31 января и 2 февраля прошли несогласованные публичные мероприятия. Организаторы акций проигнорировали неоднократные предупреждения правоохранительных структур о запрете на проведение массовых акций в период действия ограничительных мер, связанных с пандемией Covid-19.