РИАМО (МЫТИЩИ) - 24 фев. В городском округе Мытищи автовладельцев призвали следить за техническим состоянием транспортных средств, сообщается в Instagram-аккаунте ОНД И ПР по горокругу.

«Сотрудники Мытищинского пожарно-спасательного гарнизона напомнили автовладельцам, что нередко причиной возгорания транспортных средств является отсутствие должного внимания к техническому состоянию машины. Поэтому автомобиль нужно регулярно осматривать», - говорится в сообщении.

Если возникла необходимость ремонта транспортного средства, то стоит обращаться исключительно к квалифицированным специалистам.