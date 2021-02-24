РИАМО (БАЛАШИХА) - 24 фев. Обсуждения по концепции благоустройства аллеи на улице Восточной проведут во Дворце культуры «Балашиха» 3 марта, начало мероприятия в 19:00, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Организатор мероприятия - управление благоустройства администрации городского округа.

«В декабре прошла первая встреча, где состоялось знакомство с жителями и сбор предложений по развитию территории. В этот раз будет представлена концептуальная схема благоустройства, расскажем про предполагаемый объем работ и представим вид малых архитектурных форм», - говорится в сообщении.

Встреча состоится 3 марта в ДК «Балашиха» по адресу: Московский проезд, дом №9. Сбор при входе в ДК.