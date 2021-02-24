РИАМО - 24 фев. В подмосковном Реутове состоялось 23-е заседание городского Совета депутатов, в ходе которого глава муниципалитета представил депутатскому корпусу годовой отчет о своей работе и деятельности администрации города, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Станислава Каторова.

«Ознакомил депутатов с результатами командной деятельности администрации городского округа за 2020 год на 23-м заседании городского Совета депутатов. Как и во всей Московской области, в муниципалитете была проведена масштабная работа по противодействию распространения Covid-19, и она продолжается», - сказал Каторов.

Он уверен, что развитию Реутова во многом способствовала реализация таких президентских национальных проектов, как поддержка здравоохранения, детских садов в рамках частно-государственного партнерства, оборудование школ и другие.

В ходе заседания также приняты изменения в бюджет города и обсуждены реализации основных задач, поставленных губернатором Московской области перед регионом.

На 23-м заседании Совета депутатов Реутова были приняты изменения в бюджет города: доходы увеличены за счет межбюджетных трансфертов на более 37,5 миллиона рублей и составят около 4,3 миллиарда рублей.

Средства будут направлены на исполнение муниципальных программ: «Образование», «Развитие и функционирование дорожного комплекса», «Формирование современной комфортной городской среды», «Спорт».

Также на заседании решен ряд жилищно-коммунальных проблем, возникающих у горожан.