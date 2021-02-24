РИАМО (БАЛАШИХА) - 24 фев. Соревнования по русскому джиу-джитсу среди детей от 4 до 17 лет в честь Дня защитника Отечества прошли в спорткомплексе «Орион» Балашихи, организатором мероприятия стал мотоклуб «Ночные волки», сообщается на сайте администрации муниципалитета.

В соревнованиях Балашиху представляли около 45 человек, которым предстояло сразиться со спортсменами из Жуковского, Москвы, Подольска, Раменского и Тулы - всего около 150 детей в возрасте от 4 до 17 лет. Перед стартом турнира прошел показательный бой, который провели балашихинец Умар Гураев и спортсмен из Подольска Равиль Сейранов. В упорной борьбе победу одержал представитель Балашихи.

«Мы решили организовать бесплатные соревнования для детей, приуроченные ко Дню защитника Отечества. Ребята показали, чему научились за годы тренировок. Это первый такой турнир, если все пройдет хорошо, будем проводить их каждый год», - сказал президент балашихинского отделения мотоклуба «Ночные волки» Михаил Медведев.

Победителей и призеров турнира наградили кубками, медалями, грамотами и памятными подарками. Главным трофеем соревнований за первое место в командном зачете стал чемпионский пояс «Ночных Волков».

В турнире состязалось неравное число участников, поэтому количество золотых медалей учитывалось в процентном соотношении. Чемпионский пояс «Ночных волков» увезла домой команда из Раменского. На турнире они завоевали 20 золотых медалей.

По словам президента Международной организации русского джиу-джитсу Антона Огаркова, это самое древнее боевое искусство, пришедшее из Японии. Из него выросли карате, дзюдо и другие виды боевых искусств.

«Сегодня мы вернулись к истокам и постарались создать максимально универсальные правила для турнира», — подчеркнул Огарков.