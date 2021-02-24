РИАМО - 24 фев. Развитие региональной и муниципальной статистики является одной из стратегических целей Росстата, в этом поможет первая цифровая перепись населения, которая состоится в 2021 году, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

На встрече с журналистами глава Росстата​ Павел Малков рассказал об особенностях первой цифровой переписи и возможном качественном изменении статистики.

«Развитие региональной и муниципальной статистики — один из приоритетов Росстата до 2024 года. Сейчас мы стремимся, чтобы лицо статистики стало более дружелюбным и открытым. Работаем над тем, чтобы наши цифры были понятны каждому и активно использовались при принятии управленческих решений. Стараемся расширять состав показателей, адаптировать его под нужды потребителей нашей информации», — сказал Малков.

Глава Росстата заметил, что ранее статистика была более ориентирована на нужды федерального уровня. Одно из главных решений, которое позволит адаптировать статистику под запросы современных потребителей и повысить точность и полноту первичных данных — переход на электронную отчетность.

«Мы провели достаточно большую работу — с этого года полностью отказываемся от приема бумажной отчетности у крупного и среднего бизнеса, со следующего года — у малого бизнеса, то есть переходим на отчетность исключительно в электронном виде. Уже это позволит существенно повысить точность и качество первичных данных», — отметил Малков.

В ведомстве серьезно работают над развитием информационных систем. Применяется искусственный интеллект в работе с данными контрольно-кассовой техники при расчете индекса потребительских цен.

Электронные технологии будут активно применять и в переписи населения: это цифровые переписные листы, которые будут заполняться переписчиками на планшетах или самостоятельно жителями через портал госуслуг. Впервые Росстат будет использовать в переписи BI-систему обработки информации, в которую войдут и данные операторов мобильной связи — они помогут в оценке численности населения в муниципальных районах и городских округах.

«При этом все электронные данные на момент сбора и в дальнейшем останутся обезличенными и их нельзя персонифицировать — это важный принцип развития цифровой статистики», — подчеркнул глава Росстата. ​​

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