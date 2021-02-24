РИАМО - 24 фев. В первой половине 2021 года две новостройки по программе реновации передадут под заселение на севере Москвы, переезд в них начнут свыше 200 семей, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы.

«В Тимирязевском районе в скором времени начнется заселение двух новостроек по адресам: Дмитровское шоссе, дом №55 и Астрадамская улица, дом №9. В дом на Дмитровском шоссе начнут переселение жители соседних пятиэтажек №55, корпус 1 и корпус 2», – сказал глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Он добавил, что жители дома по адресу: улица Всеволода Вишневского, дом 11, получат предложения равнозначных квартир в корпусе на Астрадамской улице и в уже введенном доме на Тимирязевской улице, дом 8.

Левкин добавил, что всего на первом этапе программы в Тимирязевском районе необходимо расселить 11 домов, где проживает порядка 2 тысяч граждан.

В настоящее время на территории района в программу реновации включено 44 жилых дома, 6 стартовых площадок подобрано, 3 дома уже ввели в эксплуатацию, еще 3 объекта – в стадии разработки градостроительной документации, проектирования и строительства.

Программу реновации жилищного фонда утвердили в августе 2017 года. Сделал это мэр Москвы Сергей Собянин. Программой предусмотрено расселение свыше 350 тысяч квартир.