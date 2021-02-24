РИАМО - 24 фев. Советский и российский киновед, драматург, сценарист, заслуженный деятель искусств РСФСР Даль Орлов скончался в среду на 87-м году жизни, сообщается на сайте Союза кинематографистов РФ.

«Жизнь Даля Орлова – это рисунок времени на судьбе человека, оттиск исторической эпохи, которая нам сегодня представляется и загадочной, и великой. Выражаем сочувствие друзьям и близким Даля Константиновича! Будем его помнить», - говорится в сообщении.

Он родился 10 февраля 1935 года на Дальнем Востоке. В 1957 году окончил филологический факультет МГУ и вошел в редакцию газеты «Труд» сначала как сотрудник, потом заведующий отделом литературы и искусства.

Был главным редактором Главной сценарной редакционной коллегии Госкино СССР, член коллегии Госкино СССР, главным редактором журнала «Советский экран», ведущим телепередачи «Кинопанорама».

Даль Орлов – автор многих пьес и сценариев, член Союза писателей СССР и Москвы, член Союза кинематографистов России, член Союза журналистов России, член Российского театрального общества (ВТО).